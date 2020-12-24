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Глава Ростуризма назвала возможные сроки восстановления активных турпотоков

Въездные туристические потоки в Россию восстановятся не раньше 2022 года. Такое мнение выразила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС. По ее словам, восстановление внутреннего туризма при благоприятном сценарии будет продолжаться весь следующий год.В источнике
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С чего всё началось
ТАСС

Зарина Догузова: путешествия должны стать частью образа жизни современного человека

Куда отправиться в спонтанное путешествие по России на новогодние праздники, когда может возобновиться продажа туров с кешбэком и можно ли ожидать в следующем году восстановления международных туристических потоков, рассказала в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу

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Астрономы заметили избыток лития в атмосфере грязного белого карлика

Астрономы впервые смогли оценить содержание лития в экзосолнечных планетезималях, вещество которых попало в атмосферу ультрахолодного старого белого карлика WD J1644–0449 в процессе аккреции, и оно оказалось выше, чем у звезд аналогичного возраста и метеоритов типа CL-хондритов.
Астрономы заметили избыток лития в атмосфере грязного белого карлика
N+123 декабря в 02:11

Российских тюремщиков обвинили в пытках осужденного взорвавшимся кипятильником

По словам заявительницы, тюремщики избивали мужчину, «сутками держали его привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался».
Lenta.ruвчера в 10:29

Католики 25 декабря отмечают Рождество Христово

Рождество в ночь на 25 декабря отмечают не только католики, но и протестанты, а верующие Константинопольской, Александрийской, Болгарской, Антиохийской, Кипрской, Элладской, Румынской и Албанской православных церквей.
Телеканал 360°18:10