Въездные туристические потоки в Россию восстановятся не раньше 2022 года. Такое мнение выразила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС. По ее словам, восстановление внутреннего туризма при благоприятном сценарии будет продолжаться весь следующий год.

С чего всё началось Зарина Догузова: путешествия должны стать частью образа жизни современного человека Куда отправиться в спонтанное путешествие по России на новогодние праздники, когда может возобновиться продажа туров с кешбэком и можно ли ожидать в следующем году восстановления международных туристических потоков, рассказала в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова. ТАСС вчера в 05:30