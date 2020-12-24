Глава Ростуризма назвала возможные сроки восстановления активных турпотоков
Въездные туристические потоки в Россию восстановятся не раньше 2022 года. Такое мнение выразила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС. По ее словам, восстановление внутреннего туризма при благоприятном сценарии будет продолжаться весь следующий год.В источнике
С чего всё началось
Зарина Догузова: путешествия должны стать частью образа жизни современного человека
Куда отправиться в спонтанное путешествие по России на новогодние праздники, когда может возобновиться продажа туров с кешбэком и можно ли ожидать в следующем году восстановления международных туристических потоков, рассказала в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
ТАССвчера в 05:30
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