Экономика
Моя Москва.онлайнГлава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Власти не планирует ограничивать выезд россиян за границу после завершения пандемии. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила накануне, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн. руб. — это расчетная сумма.
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Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.РБК06:55
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В Ростуризме надеются, что потери отрасли из-за пандемии удаться восполнить к концу 2021 года
Парламентская газета09:11
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СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
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В городе Миннеаполис, штат Миннесота, сотни людей собираются на месте убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы принять участие в священном обряде крещения.
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