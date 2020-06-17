Экономика
Моя Москва.онлайнГлава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Власти не планирует ограничивать выезд россиян за границу после завершения пандемии. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила накануне, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн. руб. — это расчетная сумма.
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с чего всё началось
Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.РБК06:55
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В Ростуризме надеются, что потери отрасли из-за пандемии удаться восполнить к концу 2021 года
Парламентская газета09:11
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Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться
РИА Новости 08:36
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По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
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ИА Красная Весна вчера в 16:44
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Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
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РИА Новости вчера в 20:18
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СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
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Российская газета 09:31
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Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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РИА Новости вчера в 17:09
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РБК 05:19
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Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко
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Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным
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На Кубани снижается число заболевших коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5 тыс. 42 человек, из них 337 детей.
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