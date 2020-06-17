Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.

с чего всё началось

Власти не планирует ограничивать выезд россиян за границу после завершения пандемии. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила накануне, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн. руб. — это расчетная сумма.

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