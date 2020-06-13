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РБКРБКГлава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня» на телеканале НТВ руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

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Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
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«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
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