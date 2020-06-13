Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня» на телеканале НТВ руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

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