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РБКРБКГлава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня» на телеканале НТВ руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

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Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян

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Ростуризм указал на неготовность стран в июне принимать туристов из РФ

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Ростуризм заявил о неготовности других стран принимать туристов из России

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В Ростуризме заявили, что страны пока не подтвердили готовность принять туристов из РФ

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Ростуризм оценил ситуацию с заграничными поездками для жителей страны

Телеканал 360°13:18

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

RT на русском13:12
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Общество

В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков

Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых.
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Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции

Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
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«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»

Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
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18 июня состоится масштабная демонстрация игрового процесса.
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Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
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Общество

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Самая высокая башня мира – Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) – окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.
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Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
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«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры

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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
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«Наполи» вышел в финал Кубка Италии

Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
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В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
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Общество

Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут мутации

Ученые могут учесть механизм мутаций COVID-19, в частности, грозящих появлением более агрессивных его форм, при создании вакцины, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".
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Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
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«Бавария» одержала десятую победу в бундеслиге подряд

Футболисты «Баварии» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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Политика

НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

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