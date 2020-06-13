Коронавирус
РБКГлава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня» на телеканале НТВ руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Общество
В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков
Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых.
Российская газета 17:04
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Гаджеты
Samsung поможет своему конкуренту Huawei преодолеть американские санкции
Чтобы обойти санкции США против китайской компании, Samsung запустит в эксплуатацию производственную линию с голландскими и японскими компонентами, которая может производить микрочипы с использованием современной технологии 7-нм техпроцесса, в настоящее время недоступной для китайских производителей.
Evo-rus.com 14:31
Футбол
«Дзюба мог уехать в Европу после ЧМ-2018»
Французский футболист Флоран Синама-Понголь два года жил в России, подписав в 2012 году контракт с ФК «Ростов».
Известия 17:00
Игры
Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
18 июня состоится масштабная демонстрация игрового процесса.
Evo-rus.com 13:13
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Общество
Самая высокая башня мира окрасилась в триколор по случаю Дня России
Самая высокая башня мира – Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) – окрасилась в российский триколор по случаю Дня России.
Взгляд.ру вчера в 16:18
Киберспорт
Dustborn, GTTOD, Maid of Sker, Kena: Bridge of Spirits: премьеры Future Games Show
Трейлер Dustborn — проекта Red Thread Games (Dreamfall Chapters), который рассказывает о целом ворохе тем, в числе которых «силе слова», «дружбе» и так далее.
Игромания.ру 18:49
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Единоборства
Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат вчера в 08:43
Футбол
«Сельта» проиграла «Вильярреалу» на своем поле, Смолов вышел на замену
«Вильярреал» в гостях нанес поражение «Сельте» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 12:58
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Космос
В России запатентовали луноход Toyota
В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
Общество
Ученый объяснил, как при создании вакцины от COVID-19 учтут мутации
Ученые могут учесть механизм мутаций COVID-19, в частности, грозящих появлением более агрессивных его форм, при создании вакцины, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 18:22
Футбол
Селюк сомневается, что Евсеев возьмет Смолова в «Уфу»
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал итоги первой после возобновления сезона игры для нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Bookmaker-ratings.ru 15:51
Футбол
«Бавария» одержала десятую победу в бундеслиге подряд
Футболисты «Баварии» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Советский спорт 14:25
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия вчера в 11:14
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11