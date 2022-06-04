Будьте в Плюсе

Глава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальной

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарственных препаратов в России.
Lenta.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что в России нет трудностей с лекарствами, в том числе для детей.
ФАН
Беседуя с журналистами о текущей ситуации на рынке фармацевтики в Российской Федерации, Самойлова ответила: «Нормально, всё хорошо», на вопрос о том, как сейчас обстоят дела с доступностью лекарств в аптеках.
АБН
В марте в аптеках отмечался дефицит ряда препаратов, вызванный тем, что многие пациенты решили закупить лекарства в большом количестве впрок.
Профиль

Подробнее о событии

Глава Росздравнадзора заявила об отсутствии проблем с лекарствами
Коммерсантъ08:32
Глава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальной
Lenta.ru07:56
В Росздравнадзоре сообщили о стабильной ситуации на рынке лекарств в России
Москва 2407:17
Глава Росздравнадзора сообщила, что ситуация на рынке лекарств нормальная
Газета.Ru07:26
Глава Росздравнадзора Самойлова: ситуация с лекарственными препаратами в России нормальная
РИА Новости07:21
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации на рынке лекарств
Московский Комсомолец07:29
В Росздравнадзоре назвали нормальной ситуацию на рынке лекарств в стране
ТАСС07:16

Интересное

Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.
РИА Новости12:46

Захарова: сговор аристократов по Brexit не соответствует демократическим идеалам

Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы секретной разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министра на фоне Brexit.
РИА Новости09:34

The Grayzone: Министерство безопасности США боится возвращения неонацистов с Украины

По словам Рубинштейна, Министерство внутренней безопасности США, которое собирает разведданные об американцах, пополнивших ряды иностранных добровольцев на Украине, беспокоится о возвращении неонацистов на родину.
РИА Новости07:03

Замглавы МИД Польши Яблоньский: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций

Власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
RT на русском11:12

Состояние Маска уменьшилось на $17 млрд за день из-за грядущих сокращений в Tesla

Состояние бизнесмена оценивается в $216,8 млрд, пишет Forbes. На снижении стоимости акций Маск потерял $16,9 млрд, отмечает издание.
Ведомости10:53

От горючих аэрозолей залпов ТОС-1М «Солнцепёк» на Донбассе спасёт только герметизация

Всего один залп ТОС-1М может покрыть своим действием до 40 тысяч кв.м. Командир экипажа "Солнцепёка" объяснил, что лишь полная герметизация спасет от аэрозоля.
NVL08:01

Лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman покойного Жириновского выставили на продажу

Речь идет о лимузине Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года выпуска, который оснащен 5,8-литровым двигателем V12, а также кожаным салоном, откидными столиками и массивной медиасистемой с встроенным телефоном.
Lenta.ru10:27

ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

В некоторых подразделениях осталось не больше десяти процентов от первоначального количества бойцов. ВСУ отступают в сторону Лисичанска.
Вести.Ru11:17

Поселок Случевск в Брянской области был обстрелян ВСУ, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области.
Lenta.ru07:48

Депутат бундестага ФРГ Быстрон заявил об изменении позиции США по ситуации на Украине

Заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине показывают изменение позиции Вашингтона по ситуации в этой стране.
RT на русском01:47