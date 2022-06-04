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Глава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальной

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарственных препаратов в России.
Lenta.ru
Ситуация на российском рынке лекарств нормальная, проблем не фиксируется.
ТАСС
В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию на российском рынке лекарственных препаратов.
RT на русском
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявил, что в России нет проблем с запасами лекарств для детей.
Московский Комсомолец

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В Росздравнадзоре опровергли слухи о дефиците лекарств
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В Росздравнадзоре назвали нормальной ситуацию на рынке лекарств в России
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