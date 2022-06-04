Lenta.ruГлава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальнойГлава Росздравнадзора Алла Самойлова назвала нормальной ситуацию на рынке лекарственных препаратов в России.Lenta.ruСитуация на российском рынке лекарств нормальная, проблем не фиксируется.ТАССВ Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию на российском рынке лекарственных препаратов.RT на русскомГлава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявил, что в России нет проблем с запасами лекарств для детей.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГлагоLГлагоLГазета.RuПрофильПодробнее о событииВ Росздравнадзоре опровергли слухи о дефиците лекарствИзвестия08:08В Росздравнадзоре назвали нормальной ситуацию на рынке лекарств в РоссииТАСС07:16Самое цитируемоеГлава Росздравнадзора Самойлова назвала ситуацию на рынке лекарств в России нормальнойLenta.ru07:56Глава Росздравнадзора Самойлова: ситуация с лекарственными препаратами в России нормальнаяРИА Новости07:21В Росздравнадзоре сообщили о стабильной ситуации на рынке лекарств в РоссииМосква 2407:17Глава Росздравнадзора сообщила, что ситуация на рынке лекарств нормальнаяГазета.Ru07:26В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию на рынке лекарствRT на русском07:10Показать ещёОценить49Поделиться