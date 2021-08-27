В "Русагро" изданию заявили, что контракт Басова заканчивается в этом году, и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата.
Главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма был бывший временно исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе.
Киновселенная Джеймса Ганна В прокате по всему миру которую неделю лидирует "Отряд самоубийц: Миссия навылет", второй фильм о команде суперантигероев из вселенной Бэтмена, который снял Джеймс Ганн, самый симпатичный режиссер нынешнего поколения супергеройского кино и в некотором смысле — идеальный гик.