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Глава «Русагро» Басов может покинуть свой пост

В "Русагро" изданию заявили, что контракт Басова заканчивается в этом году, и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата.
Интерфакс
Группа "Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.
Интерфакс
По итогам первого полугодия выручка группы выросла на 45%, до 104,37 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 81%, до 17,6 млрд рублей.
Интерфакс
Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7%), Басову принадлежит 7,5% акций.
Интерфакс

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Глава «Русагро» Басов может покинуть свой пост
Интерфакс01:23
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