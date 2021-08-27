В "Русагро" изданию заявили, что контракт Басова заканчивается в этом году, и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата.
Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы Занимающий последние 12 лет пост гендиректора группы "Русагро" — крупного производителя сахара, мяса и масложировой продукции — Максим Басов может покинуть должность.
Экономика США все еще находится на пути к сокращению объема покупаемых Федеральной резервной системой (ФРС) гособлигаций, заявил президент ФРС Далласа Роберт Каплан 26 августа, сообщает агентство Reuters.
В ранее опубликованной работе авторы что 27-гидроксихолестерин (27HC) — метаболит холестерина, присутствующий в крови — действует на ER-позитивный рак груди как аналог эстрогена, то есть вызывает рост опухоли.
Ученые КФУ предположили, если в карбонатных коллекторах (известняки, мел, доломиты) применить технологию горения на месте, карбонатные минералы не выступят препятствием, а напротив, положительно повлияют на процесс горения.
Все заявки были поданы в этом году, а после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслер прокомментировал несколько заявок, регулирующий орган с большей вероятностью утвердит криптовалютный ETF, основанный на фьючерсных контрактах, чем на спотовой торговле классом активов.