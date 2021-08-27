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Глава «Русагро» Басов может покинуть свой пост

О том, что Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы «Русагро», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупном агрохолдинге.
Компания
В "Русагро" изданию заявили, что контракт Басова заканчивается в этом году, и 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или назначении на должность другого кандидата.
Интерфакс
Как выяснил “Ъ”, топ-менеджер, чей контракт истекает в этом году, может затем заняться собственными проектами.
Коммерсантъ
Во многом текущие результаты «Русагро» — личная заслуга Максима Басова.
URA.Ru

С чего всё началось

«Русагро» переписывает главу
Максим Басов может покинуть пост гендиректора группы Занимающий последние 12 лет пост гендиректора группы "Русагро" — крупного производителя сахара, мяса и масложировой продукции — Максим Басов может покинуть должность.
Коммерсантъ18:32

Подробнее о событии

Максим Басов может покинуть пост руководителя «Русагро»
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