Никаких биткойнов и Ethereum ETF в этом году?

Все заявки были поданы в этом году, а после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслер прокомментировал несколько заявок, регулирующий орган с большей вероятностью утвердит криптовалютный ETF, основанный на фьючерсных контрактах, чем на спотовой торговле классом активов.