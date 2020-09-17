Глава «РуссНефти» оценил состояние нефтяной отрасли России
В "РуссНефти" оценили текущее положение нефтяной отрасли, объяснив, как на нее повлияли пандемия и возникший из-за коронавируса кризис. В беседе с РБК президент "РуссНефти" Евгений Толочек поделился своим видением последних событий.В источнике
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Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»
"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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