Экономика сегодня 7

В "РуссНефти" оценили текущее положение нефтяной отрасли, объяснив, как на нее повлияли пандемия и возникший из-за коронавируса кризис. В беседе с РБК президент "РуссНефти" Евгений Толочек поделился своим видением последних событий.