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Новые Известия

Глава «Русснефти» заявил о глубоком кризисе в нефтяной отрасли

Как сообщил в интервью РБК президент компании «Русснефть» Евгений Толочек, из-за обвала нефтяных цен многие компании оказались на грани банкротства, однако акционерам его компании не поступало предложений продать акции в разгар кризиса: все было «не до этого».В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»

"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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ГЛАС.RU

«РуссНефть»: нефтяная отрасль России оказалась под угрозой

ГЛАС.RU02:59
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Коммерсантъ02:54
Компания

В «РуссНефти» рассказали о риске потерять нефтяную отрасль России

Компания02:32
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
Daily Storm

Глава «Русснефти» рассказал, как отрасль чуть не погибла весной 2020 года

Daily Storm02:58
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском
Интерфакс02:21
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
2,9K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда05:37
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