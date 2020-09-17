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Как сообщил в интервью РБК президент компании «Русснефть» Евгений Толочек, из-за обвала нефтяных цен многие компании оказались на грани банкротства, однако акционерам его компании не поступало предложений продать акции в разгар кризиса: все было «не до этого».