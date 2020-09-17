Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен
Падение цен на нефть в начале года поставило под угрозу существование нефтяной отрасли в России, заявил в интервью РБК президент «Русснефти» Евгений Толочек. По его словам, многие компании могли обанкротиться, однако у его компании не было для этого предпосылок.В источнике
С чего всё началось
Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»
"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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