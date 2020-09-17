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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Падение цен на нефть в начале года поставило под угрозу существование нефтяной отрасли в России, заявил в интервью РБК президент «Русснефти» Евгений Толочек. По его словам, многие компании могли обанкротиться, однако у его компании не было для этого предпосылок.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»

"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

«РуссНефть»: нефтяная отрасль России оказалась под угрозой

ГЛАС.RU02:59
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Коммерсантъ02:54
Компания

В «РуссНефти» рассказали о риске потерять нефтяную отрасль России

Компания02:32
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
Daily Storm

Глава «Русснефти» рассказал, как отрасль чуть не погибла весной 2020 года

Daily Storm02:58

Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
РИА Новости11:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Укротитель «Тигров»: чьи танки всю войну наводили на немцев ужас

Первые операции В первые дни войны наступающие передовые части вермахта наткнулись на ожесточенное сопротивление подразделений Красной армии, развернутых неподалеку от украинской деревни Клевани.
РИА Новости01:00

Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев заявил о завершении всех этапов испытаний и готовности к серийному производству морских вертолетов Ка-52К «Катран».
Военное дело00:08
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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