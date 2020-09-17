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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Падение цен на нефть в начале года поставило под угрозу существование нефтяной отрасли в России, заявил в интервью РБК президент «Русснефти» Евгений Толочек. По его словам, многие компании могли обанкротиться, однако у его компании не было для этого предпосылок.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»

"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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ГЛАС.RU

«РуссНефть»: нефтяная отрасль России оказалась под угрозой

ГЛАС.RU02:59
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Коммерсантъ02:54
Компания

В «РуссНефти» рассказали о риске потерять нефтяную отрасль России

Компания02:32
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
Daily Storm

Глава «Русснефти» рассказал, как отрасль чуть не погибла весной 2020 года

Daily Storm02:58
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15

МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
15

СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.
RT на русском09:39
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Вымысел или реальность: ведущий «Кода доступа» оценил идею Илона Маска о колонизации Марса

Ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» Павел Веденяпин оценил возможность воплощения в жизнь идеи о колонизации Марса, о которой ранее говорил американский предприниматель и основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск.
ТК Звезда08:49

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,6K

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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