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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Падение цен на нефть в начале года поставило под угрозу существование нефтяной отрасли в России, заявил в интервью РБК президент «Русснефти» Евгений Толочек. По его словам, многие компании могли обанкротиться, однако у его компании не было для этого предпосылок.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»

"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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ГЛАС.RU

«РуссНефть»: нефтяная отрасль России оказалась под угрозой

ГЛАС.RU02:59
Daily Storm

Глава «Русснефти» рассказал, как отрасль чуть не погибла весной 2020 года

Daily Storm02:58
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15
Компания

В «РуссНефти» рассказали о риске потерять нефтяную отрасль России

Компания02:32
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Коммерсантъ02:54

Европарламент заявил, что не признает итоги выборов в Белоруссии

Европарламент сообщил, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а также не считает действующего главу республики Александра Лукашенко легитимным президентом, следует из опубликованной на сайте организации резолюции.
Аргументы и Факты08:05
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ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
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Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для новых санкций

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала RTVI в понедельник не исключил, что ситуация с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального может использоваться Западом как предлог для расширения санкций в отношении России.
Парламентская газета14 сентября в 15:43
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