Немецкая автомобильная промышленность может испытать серьезные трудности в случае перебоя или прекращения поставок газа из России, заявил в интервью Reuters член совета директоров BMW Милан Неделькович.
Польша занимает в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинский политик Виктор Медведчук, который был задержан Службой безопасности Украины (СБУ), дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и о поставках угля из Луганской и Донецкой народных республик.