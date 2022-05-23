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Глава Рыльского района Курской области Лисман сообщил о срабатывании средств ПВО ночью

Российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области, все воздушные цели были уничтожены, сообщает
 глава района Андрей Лисман.
РИА Новости
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru
19 мая из минометов были обстреляны населенный пункт Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области.
Известия
В поселке Теткино в результате обстрелов погиб человек.
Газета.Ru

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