Спорт
Газета.RuГлава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена". Критерии отбора в национальную команду, которые были утверждены ранее, нарушены. Драчев отметил, что каждый спортсмен, который выступит на Кубке мира, заслужил свою квоту.
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Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Политика
Саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время — Кремль
Ушаков уточнил, что сроки проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии "всё еще пока обсуждаются", но будут проведены "очевидно, в этом году".
Футбол
Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте
Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Общество
Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше
Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть очень опасными для своих пользователей
В список потенциально опасных бюджетных смартфонов попали не только малоизвестные фирмы, но и крупные бренды вроде Sony и Xiaomi.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Похолодание придет в Петербург на следующей неделе
На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Армия и оружие
Заявлено о появлении танков Т-90 САА в районе Манбиджа
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в кино
Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.