Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена". Критерии отбора в национальную команду, которые были утверждены ранее, нарушены. Драчев отметил, что каждый спортсмен, который выступит на Кубке мира, заслужил свою квоту.

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

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