Спорт

Газета.RuГазета.RuГлава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена". Критерии отбора в национальную команду, которые были утверждены ранее, нарушены. Драчев отметил, что каждый спортсмен, который выступит на Кубке мира, заслужил свою квоту.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Владимир Драчев: «Старались следовать критериям отбора, которые были предложены тренерским советом. Почти все они были выполнены»

Sports.ru05:46

Правление СБР утвердит окончательный состав сборной России на Кубок мира 18 ноября

ТАСС Спорт04:04

Дмитрий Васильев: «Жаль, что в списке на Кубок мира нет молодых спортсменов, проявивших себя на контрольных тренировках»

Матч ТВвчера в 14:14

В российском биатлоне первый скандал полыхнул ещё до старта Кубка мира

Чемпионат08:30

«Хватит врать людям. Не противно так жить?» В СБР назревает раскол

Спорт-Экспресс06:10

Дмитрий Васильев: «Жаль, что в списке на Кубок мира нет молодых спортсменов, проявивших себя на контрольных тренировках»

Sportbox.RUвчера в 14:14

Стало известно, когда СБР утвердит состав сборной России на этапы КМ и Кубка IBU

RT на русском06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Вести.Ru 10:35
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

Российская газета 10:15
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
ProstoProSport 08:04
Политика

Саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время — Кремль

Ушаков уточнил, что сроки проведения саммита с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии "всё еще пока обсуждаются", но будут проведены "очевидно, в этом году".
Красная весна 10:52
Футбол

Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте

Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин.
Чемпионат 10:53
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
Общество

Археологи обнаружили тайные теплицы Гитлера в Польше

Сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» остатки огорода, овощами с которого питался лидер нацистов.
Политическая Экспертиза вчера в 20:37
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня 14 ноября в 10:26
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 15 ноября в 03:59
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле

РЕН ТВ вчера в 19:06
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Пятый канал вчера в 15:20
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Гаджеты

Бюджетные смартфоны могут быть очень опасными для своих пользователей

В список потенциально опасных бюджетных смартфонов попали не только малоизвестные фирмы, но и крупные бренды вроде Sony и Xiaomi.
Tomsk.Ru 09:11
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Общество

Похолодание придет в Петербург на следующей неделе

На следующей неделе в Петербург придут похолодания, поэтому жителям и гостям города стоит приготовить теплые вещи.
Невские Новости 09:11
Армия и оружие

Заявлено о появлении танков Т-90 САА в районе Манбиджа

Военное обозрение 08:58
Кино

Мединский поддержал красивую эротику в кино

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя откровенные сцены в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, рассказал о своём отношении к откровенным сценам в кино.
News.ru 09:51
Происшествия

В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Lenta.ru 08:36
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens вчера в 01:13
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Энгельсе

Вести ФМ 04:04
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Кубок мира по биатлонуБольше новостей по теме
Главное