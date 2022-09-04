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Глава Шотландии Стерджен: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии

"Навязчивые идеи очень маленького числа членов Консервативной партии не являются верными приоритетами для страны", — добавила Стерджен.
РИА Новости
Недовольство Стерджен вызвало то, что Трасс во время своей предвыборной кампании решила сконцентрироваться на «нишевых» интересах Консервативной партии, а не на проблемах всей Великобритании.
НТВ
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости
В финал гонки за место главы кабмина вышли бывший министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
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Глава Шотландии Стерджен: избрание Трасс на пост премьера станет катастрофой для Британии
Lenta.ru05:30
Глава Шотландии Стерджен: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии
РИА Новости06:12
Первый министр Шотландии Стерджен: избрание Трасс премьером станет катастрофой для Великобритании
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Глава Шотландии Стёрджен: Трасс может стать катастрофой для Британии
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Глава Шотландии Стерджен: избрание Трасс премьером может стать катастрофой для Британии
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