Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера (БАК) из-за энергетического кризиса, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете The Wall Street Journal.
18 августа член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на Украине женщин, владеющих рядом профессий, которые не встанут на воинский учет с 1 октября, могут привлечь к административной ответственности.
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.