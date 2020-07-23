Общество

Газета.RuГазета.RuБастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям

Речь идет о результатах экспертиз и оперативно-разыскной деятельности, а также о показаниях свидетелей. "У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", - произнес Бастрыкин.
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с чего всё началось

Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Российская газета05:13

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Бастрыкин оценил дело Фургала

РИА Новости06:57

У Бастрыкина нет сомнений в причастности Фургала к преступлениям

Интерфакс06:46

Бастрыкин заявил об отсутствии сомнений в причастности Фургала к убийствам

Говорит Москва05:41

Бастрыкин: В этом году раскрыто более 3 тысяч преступлений прошлых лет

Российская газета07:00

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

ТАСС05:56

Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала

Lenta.ru06:16

Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Московский Комсомолец05:50
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Шоу-бизнес

Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму

Газета.Ru 07:35
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Армия и оружие

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

REGNUM вчера в 06:45
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Общество

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы.
РИА Новости 04:08
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Происшествия

Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
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Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Lenta.ru 06:37
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Футбол

Финальные детали контракта Луческу с «Динамо» были обговорены в Пуще-Водице

После личного прибытия в Украину, в течении суток Луческу и владельцы киевского «Динамо» обсудили финальные детали условия будущего контракта в резиденции одного из руководителей «Динамо» в Пуще-Водице.
Metaratings 04:05
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Армия и оружие

Китай заместил российские двигатели

В The Drive уверены, что подобное обстоятельство означает, что Китай смог заместить российские двигатели на собственные.
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
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Общество

В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
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Политика

Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Димова

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер освободил от занимаемой должности вице-губернатора по внутренней политике, министра региональной и информационной политике Олега Димова.
Prooren.ru 06:49
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Происшествия

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
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Единоборства

Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
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Гаджеты

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Технологии

МегаФон разработал сервис для удаленного контроля здоровья

По словам директора по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павла Захарова, сервис удаленного мониторинга будет востребован в посткоронавирусный период у пациентов с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:21
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
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Космос

«Астероидный дождь» бомбардировал Землю и Луну около 800 млн лет назад

Проведя расчеты, ученые определили, что несколько сотен миллионов лет назад астероид диаметром более 100 километров разбился в Солнечной системе и его части рухнули на Землю и Луну.
Discover24 вчера в 03:09
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Политика

Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими

Коммерсантъ 05:25
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Кино

Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях

Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Происшествия

Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
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Общество

Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не знает, как заразился коронавирусом и что выздоравливал он непросто.
Rambler News Service 05:45
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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