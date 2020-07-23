Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" рассказал о том, какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

с чего всё началось

Речь идет о результатах экспертиз и оперативно-разыскной деятельности, а также о показаниях свидетелей. "У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", - произнес Бастрыкин.

Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям

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