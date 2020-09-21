Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева с квартирой в Москве. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
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