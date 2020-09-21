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Известия
Известия

Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева с квартирой в Москве. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Бастрыкин поручил проверить сообщения о мошенничестве адвоката Ефремова

РБК13:31
Вести.Ru

Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева обвиняют в присвоении квартиры

Вести.Ru11:51
РИА Новости

Пашаев заявил, что не боится проверок СК

РИА Новости13:18
Интерфакс

СКР заинтересовался Пашаевым в связи с возможным квартирным мошенничеством

Интерфакс13:02
RT на русском

Пашаев прокомментировал сообщения о проверке СК

RT на русском13:59
ТАСС

Пашаев заявил о непричастности к хищению квартиры семьи москвичей

ТАСС13:21
Коммерсантъ

СКР проверит информацию о причастности бывшего адвоката Ефремова к мошенничеству с квартирой

Коммерсантъ13:30

Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
20

В Краснодаре после аварии с BMW скончался четвертый пострадавший

В результате аварии двое пассажиров пострадавшего автомобиля скончались на месте еще до приезда скорой помощи, еще один пассажир умер в тот же день в больнице, четвертый человек, находившийся в машине, несколько дней пытался бороться за жизнь в одной из краснодарских реанимаций, но к сожалению утром 21 сентября поступила информация о его смерти.
Evo-rus.com04:57
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В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
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Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости11:51

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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В Сочи вновь пройдет выставка «Королевские гонки»

С 24 по 27 сентября в дни Гран При России на Сочи Автодроме будет представлен арт-проект «Королевские гонки» – выставка картин к 70-летнему юбилею Формулы 1. К этому событию 70 художников из России, Белоруссии и Болгарии написали картины, отразив историю спорта.
F1news.ru11:07

«Россети» инвестировали в пять подстанций в Калининграде 2,3 млрд рублей

Компания "Россети Янтарь" (входит в группу "Россети") направила в реконструкцию пяти подстанций 110 кВ "Ладушкин", "Полесск", "Славск", "Багратионовск" и "Озерки" в Калининградской области более 2,3 млрд рублей в рамках программы цифровой трансформации.
ТАСС12:19

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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