В Краснодаре после аварии с BMW скончался четвертый пострадавший

В результате аварии двое пассажиров пострадавшего автомобиля скончались на месте еще до приезда скорой помощи, еще один пассажир умер в тот же день в больнице, четвертый человек, находившийся в машине, несколько дней пытался бороться за жизнь в одной из краснодарских реанимаций, но к сожалению утром 21 сентября поступила информация о его смерти.