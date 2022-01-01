Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.В источнике
Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.
Японская фармацевтическая компания Nobelpharma может в 2023 году приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая могла бы дать пожизненный иммунитет к возбудителю COVID-19, пишет издание Japan Times.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал радио "Комсомольская правда" о рассматриваемом правительством законопроекте, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии.