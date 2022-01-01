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Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.В источнике

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Глава СК поручил проверить жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна
Новая газета04:47
Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске
РИА Новости04:23
Глава СК Бастрыкин поручил проверить обращение новосибирских активистов, потребовавших запретить концерт Тилля Линдеманна
Медиазона04:02
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Глава СК поручил изучить доводы противников концерта в Новосибирске
Российская газета03:48
Бастрыкин поручил проверить доводы сторонников запрета концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске
Комсомольская правда03:42
Председатель СК поручил проверить доводы активистов, выступающих против концерта Линдеманна в Новосибирске
Газета.Ru03:31
Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске
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