ТАССГлава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в НовосибирскеПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.В источникеНародные новостиНародные новостиАфиша DailyИзвестияНовые ИзвестияФАНSibnovosti.ruКомсомольская правдаЭкономика сегодняГазета.RuРосбалтИА Красная ВеснаРодные берега (Новосибирск)Kazanfirst.ruКанобуПервое Студенческое агентствоAnewsРБКСобеседникКультуроманияПодробнее о событииГлава СК поручил проверить жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт фронтмена Rammstein Тилля ЛиндеманнаНовая газета04:47Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в НовосибирскеРИА Новости04:23Глава СК Бастрыкин поручил проверить обращение новосибирских активистов, потребовавших запретить концерт Тилля ЛиндеманнаМедиазона04:02Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентГлава СК поручил изучить доводы противников концерта в НовосибирскеРоссийская газета03:48Бастрыкин поручил проверить доводы сторонников запрета концерта Тилля Линдеманна в НовосибирскеКомсомольская правда03:42Председатель СК поручил проверить доводы активистов, выступающих против концерта Линдеманна в НовосибирскеГазета.Ru03:31Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в НовосибирскеТАСС03:14Показать ещёПоделиться