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Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, сообщается на сайте ведомства.В источнике

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Глава СК поручил проверить жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна
Новая газета04:47
Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске
РИА Новости04:23
Глава СК Бастрыкин поручил проверить обращение новосибирских активистов, потребовавших запретить концерт Тилля Линдеманна
Медиазона04:02
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Глава СК поручил изучить доводы противников концерта в Новосибирске
Российская газета03:48
Бастрыкин поручил проверить доводы сторонников запрета концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске
Комсомольская правда03:42
Председатель СК поручил проверить доводы активистов, выступающих против концерта Линдеманна в Новосибирске
Газета.Ru03:31
Глава СК поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана в Новосибирске
ТАСС03:14

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