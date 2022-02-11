Газета.RuГлава СНБО Украины Данилов объявил о санкциях против телеканала «Наш»Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву.Газета.RuСанкции введены на основании представления СБУ, которое зачитал глава ведомства Иван Баканов.ИА НовороссияТакже санкции введены в отношении зарегистрированной в России компании «Витрина-ТВ» и украинской стройфирмы «Либертон Стар».КоммерсантъВ феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMИзвестияLife.ruНовые ИзвестияRT на русскомПодробнее о событииПопавший под санкции украинский канал «НАШ» начали отключать в кабельных сетяхТАСС13:56СНБО ввел санкции против украинского телеканала «Наш»Lenta.ru12:16Зеленский ввел санкции на пять лет против российской компании «Витрина ТВ»РИА Новости14:31Глава СНБО Украины Данилов объявил о санкциях против телеканала «Наш»Газета.Ru12:48СНБО Украины ввёл санкции против владеющих телеканалом «НАШ» компанийRT на русском12:26СНБО Украины ввел санкции против телеканала «НАШ»РЕН ТВ12:17СНБО Украины ввел санкции против телеканала «Наш»Коммерсантъ13:55Показать ещёОценить91Поделиться