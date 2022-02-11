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Глава СНБО Украины Данилов объявил о санкциях против телеканала «Наш»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву.
Газета.Ru
Санкции введены на основании представления СБУ, которое зачитал глава ведомства Иван Баканов.
ИА Новороссия
Также санкции введены в отношении зарегистрированной в России компании «Витрина-ТВ» и украинской стройфирмы «Либертон Стар».
Коммерсантъ
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
RT на русском

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