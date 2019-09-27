Политика
Lenta.ruГлава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Отмечается, что глава государства рассмотрит его по возвращении в Киев. О назначении Данилюка секретарем СНБО стало известно 22 мая.
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Футбол
В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года
Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ.
РИА Новости 12:35
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Общество
Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин
Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
Lenta.ru 12:59
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к курению
Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении к курении главы государства Владимира Путина, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:58
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Общество
Джигурда назвал бредом запрет курить на балконе
Российский актёр Никита Джигурда раскритиковал новые правила противопожарного режима, которыми запрещается использование открытого огня на балконах, в том числе курение.
News.ru 10:37
Политика
Новый министр культуры Украины призвал запретить фильмы Михалкова
По мнению чиновника, ленты россиянина являются символизмом, поскольку он поддерживает Путина и его "агрессию против Украины" Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил за запрет фильмов режиссера Никиты Михалкова на территории страны.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro назван смартфоном с лучшей в мире камерой
По мнению специалистов DxOMark, смартфон Huawei Mate 30 Pro оснащен самой лучшей камерой в мире.
Дни24 вчера в 22:00
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Здоровье
Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга снова ждет оптимизация
Губернатор Петербурга поставил задачу — до конца года сделать "бережливыми" все детские поликлиники, а в следующем году — все взрослые (на уровне РФ планы скромнее наших).
Доктор Питер 03:02
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК 13:14
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
Дилетант 24 сентября в 05:01
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру вчера в 08:00
Авто
Новый Geely Emgrand X7 получил другой салон и стал мощнее
Паркетник Geely Vision X6, который известен россиянам под названием Emgrand X7, пережил четвертый рестайлинг, который стал самым масштабным за историю модели.
Новые автомобили 05:25