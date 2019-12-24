Политика

ФедералПрессФедералПрессВ СПЧ не одобрили поведение журналиста Екатерины Винокуровой

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее.
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с чего всё началось

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в интервью, что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее. Также, по ее словам, Путину не были переданы ее доклады.
Газета.Ru06:03

Подробнее о событии

Журналистка Винокурова обвинила главу СПЧ во лжи

Газета.Ru10:33

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал фантазиями слова Екатерины Винокуровой об исключении из совета после вопроса Путину

Snob.ru09:26

Кремль объяснил свое отношение к вопросу о Беслане, который привел к конфликту в СПЧ

URA.Ru05:37

Песков не стал комментировать сообщения о конфликте в СПЧ после встречи с Путиным

Интерфакс05:13

Валерий Фадеев назвал слова Екатерины Винокуровой об исключении из СПЧ фантазиями

Дождь06:30

Глава президентского Совета по правам человека Фадеев назвал фантазиями исключение Екатерины Винокуровой из СПЧ

Эхо Москвы08:03

Екатерина Винокурова рассказала, что Фадеев наорал на нее из-за вопроса Путину о Беслане

Znak.comвчера в 20:25
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Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Общество

Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Интерфакс 10:39
Происшествия

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Газета.Ru 06:27
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Россия и Украина 20 декабря 2019 года договорились о продолжении транзита газа после 2020 года сроком на пять лет.
Lenta.ru 10:53
Шоу-бизнес

Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым

На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
РИА Новости 07:51
Общество

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Космос

Исследователи предложили искать внеземную жизнь новым способом

Искать инопланетян по наличию определенного газа в атмосфере планет предложила группа американских планетологов.
UfaTime.ru 21 декабря в 06:23
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру 22 декабря в 11:53
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей жены свою фамилию

Известный продюсер Александр Цекало заплатил своей бывшей жене деньги — сумма осталась неизвестной — за то, чтобы она вернула себе свою девичью фамилию Галушка.
REGNUM 02:01
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США.
Lenta.ru 08:35
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Политика

Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

В министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали открытие железнодорожной части Крымского моста.
RT на русском 09:24
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Политика

Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
Экономика

Биржевые индексы США обновили исторические максимумы в конце недели

Биржевые индексы в ходе последней торговой сессии обновили исторические максимумы, реагируя таким образом на новости о подписании руководителями США и КНР первой части торгового соглашения.
Московский Комсомолец 21 декабря в 16:26
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:10
Армия и оружие

Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

РИА Новости 08:40
Армия и оружие

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

Российская газета 08:34
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
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Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
ФАН 11:06
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
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Франция объявила национальным достоянием картину Чимабуэ

Министерство культуры Франции объявило национальным достоянием один из шедевров итальянского художника Ченни ди Пепо (Чимабуэ) (1240-1302) - картину "Осмеяние Христа" (около 1280 года), проданную в октябре на аукционе за рекордные €24,18 млн.
ТАСС 01:00
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Президент Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

За рулем Кубань вчера в 11:18
Музыка

Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых музыкантов 2010-х годов. Список появился на сайте издания во вторник.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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