Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в интервью, что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее. Также, по ее словам, Путину не были переданы ее доклады.

с чего всё началось

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее.

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