с чего всё началось

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает «Коммерсантъ».

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