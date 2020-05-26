Общество
РБКГлава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, передает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Приложение «Социальный мониторинг» дает недопустимое количество сбоев, прокомментировал жалобы глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.Коммерсантъвчера в 15:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Москвичи массово оспаривают штрафы, выписанные с помощью «Социального мониторинга»
Коммерсантъвчера в 15:13
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Культуромания вчера в 07:35
Общество
Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Транспорт
РЖД возвращают отмененные из-за коронавируса поезда
РЖД начали возвращать в график поезда дальнего следования, которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19.
Профиль 04:42
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Футбол
Комличенко мог перейти в «Славию»
Форвард "Динамо" Николай Комличенко признался, что у него была возможность перейти из "Млады Болеслав" не в московскую команду, а в пражскую "Славию".
Sport.ru 02:59
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Здоровье
В России резко выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Политика
Дело из-за прослушки Порошенко и Байдена возбудили на Украине
Госбюро расследований Украины возбудило дело по факту прослушки разговора бывшего президента страны Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом.
News.ru 03:02
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Общество
ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 05:12
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Происшествия
Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками
На Украине разгорается скандал с пытками и изнасилованием, которые совершили два полицейских в Киевской области.
Украина.ру вчера в 23:15
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Культура
К нереализованному сериалу по «Звёздным войнам» написали более 40 сценариев
В новом интервью Рональд Д. Мур («Звездный крейсер "Галактика"»), один из сценаристов нереализованного сериала по «Звёздным войнам» с подзаголовоком Underworld, немного рассказал о деталях работы на проектом.
Игромания.ру вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 05:12
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
Известия вчера в 18:30
Происшествия
Число умерших с коронавирусом в Крыму возросло до 11
Число умерших больных с коронавирусной инфекцией в Крыму возросло до 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
РИА Новости 03:53