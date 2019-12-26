Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

с чего всё началось

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

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