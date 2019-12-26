Политика
RT на русскомГлава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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с чего всё началось
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.РИА Новостивчера в 19:19
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