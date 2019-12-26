Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

с чего всё началось

Последний день в году станет выходным еще в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля.

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