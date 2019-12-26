Политика
РИА НовостиГлава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Последний день в году станет выходным еще в шести регионах: Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и в Крыму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что вопрос о выходном дне 31 декабря не стоит в повестке дня Кремля.
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с чего всё началось
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.РИА Новостивчера в 19:19
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В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
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Певица Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея решила развестись с супругом. О расторжении брака с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным артистка сообщила в Instagram.
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Трамп прокомментировал свое участие в фильме «Один дома–2»
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
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Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Общество
Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
Политика
В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России
Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Общество
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
26 декабря в Кемерове проходит парад Дедов Морозов, участники которого планируют установить рекорд России.
Гаджеты
Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым вводом
Гаджеты
Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Происшествия
80-летний журналист из России задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал вора, пытавшегося его ограбить.
Политика
Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ»
В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Транспорт
В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу
В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Гаджеты
Обзор Mi Note 10: самый интересный смартфон Xiaomi 2019 года
Mi Note 10 – смартфон красоты необыкновенной.
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Футбол
Валерий Чалый: «УЕФА и Украина уничтожают футбол в Крыму»
В 2014-м году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ (российская Профессиональная футбольная лига или второй дивизион – прим. ред). Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата.