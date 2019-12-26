Политика

RT на русскомRT на русскомГлава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
РИА Новостивчера в 19:19

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Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

RT на русском00:44

Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

РБКвчера в 23:31

Глава СПЧ не поддерживает отмену рабочего дня 31 декабря

Газета.Ruвчера в 19:28

В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Lenta.ruвчера в 21:13

Глава Совета по правам человека выступил против выходного дня 31 декабря

URA.Ruвчера в 20:20

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Коммерсантъвчера в 21:41

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новостивчера в 19:19
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Экономика

На интернет вещей составят протокол

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Коммерсантъ вчера в 17:42
Наука

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Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

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Газета.Ru вчера в 23:28
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Общество

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Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Политика

В ОСК назвали сроки строительства судна-трубоукладчика

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что проектирование российского судна-трубоукладчика для "Северного потока - 2" займет полтора-два года, еще около трех-четырех лет уйдет на его строительство.
РЕН ТВ 24 декабря в 07:54
Кино

«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве

В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
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Шоу-бизнес

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Известия вчера в 18:20
Политика

Кремль отредактировал видеозапись и стенограмму встречи Владимира Путина с правительством

В ходе своего выступления глава государства сказал, что одной из важнейших целей является борьба с ростом доходов населения.
Эхо Москвы 00:45
Общество

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
РБК вчера в 22:00
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Гаджеты

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Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
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Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
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Госкорпорация "Ростех" получит 35% в компании "Техсервис", которая проводит геологоразведочные работы на Черно-Бирюсинском участке в Иркутской области с запасами золота до 18 тонн.
ТАСС вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова вчера в 13:50
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Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
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Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
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В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

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Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

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Россиян предупредили о риске заразиться гриппом через бумажные купюры

Специалисты рассказали, что вирус гриппа может сохраняться на бумажных деньгах до двух недель.
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На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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