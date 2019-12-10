Общество

Красная веснаКрасная веснаГлава СПЧ выступил против прогрессивного налога для богатых

Прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не должен быть введен в России в ближайшем будущем, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе международной конференции в Общественной палате РФ по вопросам неравенства.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Глава СПЧ считает, что прогрессивный НДФЛ в России нельзя вводить в ближайшее время

ТАССвчера в 03:28

Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

РИА Новостивчера в 05:48

Глава СПЧ оправдал отказ от налога для богатых. «Очень сложно заставить этих людей платить»

URA.Ruвчера в 04:54

Глава СПЧ: России необходима прогрессивная шкала, но государство не может заставить богатых платить

Накануне.Ruвчера в 04:58

Глава СПЧ выступил против прогрессивного налога для богатых

Красная веснавчера в 07:56

Советник Путина не хочет повышать налоги для богатых

Deita.ruвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

РИА Новости 04:04
Политика

Песков назвал общую цель лидеров «нормандской четверки»

Российская газета 04:40
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
РИА Дагестан вчера в 01:57
Политика

Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене

На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича.
ТК Звезда вчера в 20:37
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»

Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Lenta.ru 02:52
Происшествия

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
ТАСС 08 декабря в 22:26
Происшествия

В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 09 декабря в 07:05
Космос

Сатурн наделил свой спутник Энцелад «тигровыми полосами»

При помощи математического моделирования ученые из Института Карнеги и Калифорнийских университетов в Дэвисе и Беркли объяснили, как приливный нагрев спутника Сатурна Энцелада вызывает появление на нем «тигровых полос».
Полит.ру 04:00
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»

Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.
РБК вчера в 05:22
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Происшествия

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

RT на русском вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал, как жил после расставания с Анджелиной Джоли

Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 02:38
Армия и оружие

Турция пригрозила закрыть для США авиабазу «Инджирлик»

Газета.Ru 05:34
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses 03:27
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra вчера в 22:45
Политика

Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России

Сокуров в ходе заседания СПЧ 10 декабря заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России.
Lenta.ru 05:38
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости 09 декабря в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное