Общество
Красная веснаГлава СПЧ выступил против прогрессивного налога для богатых
Прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не должен быть введен в России в ближайшем будущем, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе международной конференции в Общественной палате РФ по вопросам неравенства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Песков назвал общую цель лидеров «нормандской четверки»
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене
На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
Генеральный директор Первого Канала Константин Эрнст признал, что сюжет телеканала о малайзийском самолете «Боинг», разбившемся в 2014 году, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Космос
Сатурн наделил свой спутник Энцелад «тигровыми полосами»
При помощи математического моделирования ученые из Института Карнеги и Калифорнийских университетов в Дэвисе и Беркли объяснили, как приливный нагрев спутника Сатурна Энцелада вызывает появление на нем «тигровых полос».
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»
Украина будет договариваться по газу дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной», — написал Гончарук на своей странице в сети Facebook.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал, как жил после расставания с Анджелиной Джоли
Знаменитый голливудский красавец – актер Брэд Питт – на днях разразился откровениями по поводу того, как протекала его жизнь после развода со своей бывшей супругой – Анджелиной Джоли.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Политика
Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России
Сокуров в ходе заседания СПЧ 10 декабря заявил, что необходимо переосмыслить статус звания Героя России.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.