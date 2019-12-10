Общество
РИА НовостиГлава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
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Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Audi представил гибридную версию Q7
Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Религия
Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах
Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце в Париже.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Политика
Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов, помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда.
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.