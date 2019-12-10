Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
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Глава СПЧ считает, что прогрессивный НДФЛ в России нельзя вводить в ближайшее время

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Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

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Глава СПЧ оправдал отказ от налога для богатых. «Очень сложно заставить этих людей платить»

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Глава СПЧ: России необходима прогрессивная шкала, но государство не может заставить богатых платить

Накануне.Ru04:58
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
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Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
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Бегун, шлёпнувший по ягодицам журналистку, оказался служителем церкви

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Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Сборная России по футболу определилась со своими соперниками на ближайшие контрольные встречи перед стартом финального раунда чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года.
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В минувший понедельник в Елисейском дворце Парижа состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.
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Путин прокомментировал решение WADA по России

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Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табак при унификации законодательства с РФ

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Мужчина убил четырех человек под Брянском

Тела четырех человек нашли в одном из домов в селе Вельяминово в Карачевском районе Брянской области.
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Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
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«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 декабря

Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 12 по 18 декабря.
Куйбышевец 02:22
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Ивановской области нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в Кинешме Ивановской области мальчик найден на одной из улиц города живым и невредимым, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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Пенсии могут защитить от взыскания долгов

Одно из требований документа - расширить список источников дохода, которые защищены от взыскания задолженности, за счет страховой пенсии по старости, по инвалидности, накопительной пенсии, пенсий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий по временной нетрудоспособности.
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Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре

По данным Автостат, в России в ноябре 2019 года самой популярной автомобиля оказалась отечественная LADA.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в ноябре 2019 года в ноябре в РБ было продано 31000 автомобилей марки LADA.На втором месте по популярности KIA (продано более 20 тысяч штук).
Уфимские Заметки 08 декабря в 09:40
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года.
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