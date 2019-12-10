Общество

РИА НовостиРИА НовостиГлава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года.
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