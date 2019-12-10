Общество
РИА НовостиГлава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
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Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
Общество
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Экономика
Медведев рассказал о расходах на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
Политика
Премьер Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил, что Киеву придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».
Политика
Следующий саммит лидеров «нормандской четверки» пройдет в Берлине
По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сказал, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому «через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты».
Футбол
Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
Политика
Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны
Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
Политика
Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Спорт
WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований
Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
Политика
Аваков: «Зеленский сорвался на Лаврова»
Глава МВД Украины Арсен Аваков, побывавший в Париже в составе украинской делегации, явно не терял времени зря.
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.