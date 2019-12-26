Политика
КоммерсантъГлава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным
Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, считает глава СПЧ. Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря.
Читать в источнике
Оценить408
с чего всё началось
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.РИА Новостивчера в 19:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Фигурное катание
В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию
Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Наука
Ученые выявили пользу прерывистого голодания
Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Происшествия
Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом
Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком
Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Политика
США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией
Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Культура
Кевин Спейси поздравил с Рождеством от имени Фрэнка Андервуда
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Экономика
На Кубани достройкой проблемных домов займётся госкомпания
Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Транспорт
Первый поезд из Москвы отправился в Крым
Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Армия и оружие
Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Политика
В МИД России оценили возможность визита Трампа в Москву 9 Мая
Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.
Происшествия
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца
Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.