Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

с чего всё началось

Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, считает глава СПЧ. Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря.

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