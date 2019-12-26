Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, считает глава СПЧ. Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря.
Читать в источнике
Комментировать208
с чего всё началось

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
РИА Новостивчера в 19:19

Подробнее о событии

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

RT на русском00:44

Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

РБКвчера в 23:31

В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Lenta.ruвчера в 21:13

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Коммерсантъвчера в 21:41

Глава Совета по правам человека выступил против выходного дня 31 декабря

URA.Ruвчера в 20:20

Глава СПЧ не поддерживает отмену рабочего дня 31 декабря

Газета.Ruвчера в 19:28

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новостивчера в 19:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН 24 декабря в 17:30
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
ТВК вчера в 09:22
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Soccer.ru 00:36
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Происшествия

Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Фонтанка.Ру вчера в 14:42
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания 24 декабря в 15:05
Политика

США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Народные новости вчера в 10:11
Общество

Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
РБК 00:26
Культура

Кевин Спейси поздравил с Рождеством от имени Фрэнка Андервуда

iReactor вчера в 10:07
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Экономика

На Кубани достройкой проблемных домов займётся госкомпания

Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 02:23
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Транспорт

Первый поезд из Москвы отправился в Крым

Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря.
Москва 24 24 декабря в 15:45
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Армия и оружие

Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Российская газета 02:37
Политика

В МИД России оценили возможность визита Трампа в Москву 9 Мая

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.
RT на русском 02:13
Происшествия

Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.
Российская газета 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное