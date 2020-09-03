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ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.
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Коммерсантъ

Нарышкин не исключил провокацию западных спецслужб в ситуации с Навальным

Коммерсантъ08:34
RT на русском

Нарышкин не исключил провокации спецслужб Запада в истории с Навальным

RT на русском08:08
Комсомольская правда

Глава СВР Нарышкин не исключает фальсификации в отравлении Навального

Комсомольская правда07:34
ТАСС

Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

ТАСС07:41
URA.Ru

Глава разведки РФ: ситуация с Навальным была провокацией Запада

URA.Ru07:39
РБК

Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального

РБК07:46
Lenta.ru

Директор СВР прокомментировал ситуацию с Навальным

Lenta.ru07:29

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
1,7K

CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.ру14:41

Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин который занимает должность хирурга-онколога в клинике факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета а также доцент и кандидат медицинских наук – назвал несколько опасных симптомов, которые необходимо своевременно распознать для выявления онкологических заболеваний, такую информацию передает «SMINEWS».
SMINEWS в Костроме14:32
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Производитель электронных сигарет Juul продолжит сокращение штата

Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. планирует продолжить сокращение штата после после ликвидации около трети рабочих мест ранее в 2020 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Кей-Си Кростуэйта сотрудникам.
Интерфакс04:45