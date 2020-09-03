Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .

Сергей Нарышкин российский государственный, политический и военный деятель Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.