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ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.
С чего всё началось
ТАСС

Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
ТАСС07:41
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Нарышкин не исключил провокацию западных спецслужб в ситуации с Навальным

Коммерсантъ08:34
Комсомольская правда

Глава СВР Нарышкин не исключает фальсификации в отравлении Навального

Комсомольская правда07:34
РБК

Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального

РБК07:46
ТАСС

Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

ТАСС07:41
URA.Ru

Глава разведки РФ: ситуация с Навальным была провокацией Запада

URA.Ru07:39
RT на русском

Нарышкин не исключил провокации спецслужб Запада в истории с Навальным

RT на русском08:08
Lenta.ru

Директор СВР прокомментировал ситуацию с Навальным

Lenta.ru07:29

Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа

Издание БЕЛТА сообщает о достигнутой договоренности между Россией и Белоруссией по вопросам оплаты нефти и газа во время переговоров в Минске между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным.
Общественная служба новостей08:59
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Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции

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ИА Красная Весна09:24
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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