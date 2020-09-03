Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС .В источнике
Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.
С чего всё началось
Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
ТАСС07:41
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