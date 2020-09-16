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Piter.tv
Piter.tv

Глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии.В источнике
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Газета.Ru

Глава СВР назвал США организатором протестов в Белоруссии

Газета.Ru13:08
RT на русском

В СВР заявили о попытке США организовать в Белоруссии «цветную революцию»

RT на русском11:46
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Lenta.ru07:43

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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Илон Маск обвинил Билла Гейтса в невежестве

Глава Tesla Илон Маск отреагировал на заявление Билла Гейтса о том, что автомобили с электродвигателем хороши только для путешествий на короткие дистанции, а для грузовых машин, преодолевающих большие расстояния, требуется иное решение.
Газета.Ruвчера в 07:42
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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