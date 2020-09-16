Глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии.В источнике
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Московский Комсомолец07:10