Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

с чего всё началось

Первое – я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе – задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта.

Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Комментируя эту информацию, Сергей Нарышкин сказал: «Две наши службы всегда активно сотрудничают». Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).

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