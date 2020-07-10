Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

с чего всё началось

Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Комментируя эту информацию, Сергей Нарышкин сказал: «Две наши службы всегда активно сотрудничают». Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).

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