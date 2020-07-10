Политика
КоммерсантъГлава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Комментируя эту информацию, Сергей Нарышкин сказал: «Две наши службы всегда активно сотрудничают». Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
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с чего всё началось
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.РИА Новости04:05
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Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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БДК «Петр Моргунов» вышел на заключительный этап ходовых испытаний
Как заявил представитель предприятия, "Петр Моргунов" вышел на заключительный этап заводских ходовых испытаний, которые должны завершиться к середине июля.
Военное обозрение 04:47
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Футбол
«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов
«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
Спорт-Экспресс 03:53
Футбол
«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» выкупила защитника Артёма Голубева у «Краснодара». Контракт будет подписан сроком на три года.
Чемпионат 04:27
Политика
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Технологии
Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше
Титановые лопатки принимают на себя наибольшую нагрузку во время полета, поэтому увеличение их прочности способствует повышению ресурса силовой установки в 2-3 раза.
Evo-rus.com 03:33
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Здоровье
ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Футбол
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00
Будут определены пары 1/4 финала турнира, также пройдет жеребьевка 1/2 финала. Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.
Sports.ru 04:15
Политика
Китай пообещал ответные санкции в отношении граждан и организаций США
Напомним, 22 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что статус четырех СМИ Китая теперь будет определен как статус «иностранных представительств».
RuNews24.ru 05:05
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Музыка
Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»
Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
News.ru 04:07
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Здоровье
Число погибших от коронавируса в России превысило 11 тысяч
Общее число летальных исходов от инфекции за время пандемии составило 11 017.Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за последние сутки вырос на 0,01, до отметки 0,98, сообщает ТАСС.
Daily Storm 04:21
Общество
Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ
ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области
В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10