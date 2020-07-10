Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Комментируя эту информацию, Сергей Нарышкин сказал: «Две наши службы всегда активно сотрудничают». Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Читать в источнике
Комментировать138
с чего всё началось

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
РИА Новости04:05

Подробнее о событии

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Ведомости05:23

Нарышкин отверг связь дела Сафронова с его профессиональной деятельностью

РБК04:44

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

РИА Новости04:05

Глава СВР прокомментировал дело Сафронова

Известия04:38

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Коммерсантъ04:25

Глава Службы внешней разведки России дал оценку делу Сафронова

Газета.Ru05:14

Нарышкин прокомментировал арест Ивана Сафронова

ТАСС04:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
225
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Армия и оружие

БДК «Петр Моргунов» вышел на заключительный этап ходовых испытаний

Как заявил представитель предприятия, "Петр Моргунов" вышел на заключительный этап заводских ходовых испытаний, которые должны завершиться к середине июля.
Военное обозрение 04:47
1
Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
137
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
4
Футбол

«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов

«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
Спорт-Экспресс 03:53
Футбол

«Уфа» выкупила у «Краснодара» защитника Голубева

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» выкупила защитника Артёма Голубева у «Краснодара». Контракт будет подписан сроком на три года.
Чемпионат 04:27
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Политика

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Космос

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
6
Технологии

Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше

Титановые лопатки принимают на себя наибольшую нагрузку во время полета, поэтому увеличение их прочности способствует повышению ресурса силовой установки в 2-3 раза.
Evo-rus.com 03:33
13
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
Здоровье

ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ.
Национальная служба новостей 04:11
40
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
23
Футбол

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00

Будут определены пары 1/4 финала турнира, также пройдет жеребьевка 1/2 финала. Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.
Sports.ru 04:15
Политика

Китай пообещал ответные санкции в отношении граждан и организаций США

Напомним, 22 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что статус четырех СМИ Китая теперь будет определен как статус «иностранных представительств».
RuNews24.ru 05:05
5
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
599
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
724
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
478
Музыка

Вышел клип на последнюю песню «Время и Стекло»

Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
News.ru 04:07
2
Политика

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений

Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
1
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в России превысило 11 тысяч

Общее число летальных исходов от инфекции за время пандемии составило 11 017.Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за последние сутки вырос на 0,01, до отметки 0,98, сообщает ТАСС.
Daily Storm 04:21
Общество

Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
1
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области

В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
747
Общество

В Китае коронавирус обнаружили на упаковках креветок из Эквадора

Известия 05:26
1
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
185
Наука

Геологическая история Земли может быть переписана

Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
44
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное