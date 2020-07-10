Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Ведомство могло контролировать переписку господина Сафронова, которую он вел через домашний компьютер. Комментируя эту информацию, Сергей Нарышкин сказал: «Две наши службы всегда активно сотрудничают». Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
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с чего всё началось

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
РИА Новости04:05

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Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Ведомости05:23

Нарышкин отверг связь дела Сафронова с его профессиональной деятельностью

РБК04:44

Глава Службы внешней разведки России дал оценку делу Сафронова

Газета.Ru05:14

Глава СВР прокомментировал дело Сафронова

Известия04:38

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Коммерсантъ04:25

Нарышкин прокомментировал арест Ивана Сафронова

ТАСС04:38

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

РИА Новости04:05
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У «Бэтмен навсегда» есть более мрачная и расширенная вариация

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Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии

Госсовет Турции (высший административный суд) аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей, передаёт телеканал NTV.
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Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

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В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

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Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
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Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
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Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
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Фургал заявил в суде о непричастности к инкриминируемым преступлениям

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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

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В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Экономика

МВФ: общий госдолг всех стран превысит мировой ВВП в 2020 году

В текущем году совокупный государственный долг всех стран достигнет 101,5% ВВП, обновив исторический максимум, следует из статьи главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара.
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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
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Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Угрозу второй волны опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
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Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две новые версии

Японская компания Mitsubishi презентовала две новые версии кроссовера Eclipse Cross.
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МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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Глава UFC сравнил гонорары Нурмагомедова и лучшего бойца организации

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Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
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Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве

Известия 08:21
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Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
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В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Хоккей

Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил открыть пляжи и торговать непродовольственными товарами на рынках, но ужесточил масочный режим, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Экономика

Подсчитаны расходы на нацпроекты России

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за шесть месяцев составили 35,1 процента от плана.
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