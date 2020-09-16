Глава СВР: США потратили 20 млн долларов на протесты в Белоруссии
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Нарышкин отметил, что некоторые участники проходили подготовку за рубежом. Протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.В источнике
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СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»
Московский Комсомолец07:10