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Глава СВР: США потратили 20 млн долларов на протесты в Белоруссии

Нарышкин отметил, что некоторые участники проходили подготовку за рубежом. Протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным ЦИК республики, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.В источнике
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Газета.Ru

Глава СВР назвал США организатором протестов в Белоруссии

Газета.Ru13:08
RT на русском

В СВР заявили о попытке США организовать в Белоруссии «цветную революцию»

RT на русском11:46
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Lenta.ru07:43
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29

«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
Российская газета14:17
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Двух болельщиков «Динамо» оштрафовали и забанили за выкрики «Жыве Беларусь». Одного даже не было на стадионе

На следующей домашней игре «Динамо» с «Ростовом» (2:0) сотрудники правоохранительных органов задержали двух болельщиков, один из которых не посещал предыдущую игру — находился за городом.
Sport24.ru13:26
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