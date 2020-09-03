Отвечая на вопрос о возможности провокации западных спецслужб, Нарышкин сказал, что исключать этого нельзя. 2 сентября правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок».

Сергей Нарышкин российский государственный, политический и военный деятель Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.