Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального
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Отвечая на вопрос о возможности провокации западных спецслужб, Нарышкин сказал, что исключать этого нельзя. 2 сентября правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок».В источнике
Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.
С чего всё началось
Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
ТАСС07:41
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