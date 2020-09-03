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РБК
РБК

Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального

Отвечая на вопрос о возможности провокации западных спецслужб, Нарышкин сказал, что исключать этого нельзя. 2 сентября правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок».В источнике
Сергей Нарышкинроссийский государственный, политический и военный деятель
Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это.
С чего всё началось
ТАСС

Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания. Об этом в четверг заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
ТАСС07:41
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Нарышкин не исключил провокацию западных спецслужб в ситуации с Навальным

Коммерсантъ08:34
RT на русском

Нарышкин не исключил провокации спецслужб Запада в истории с Навальным

RT на русском08:08
Комсомольская правда

Глава СВР Нарышкин не исключает фальсификации в отравлении Навального

Комсомольская правда07:34
ТАСС

Нарышкин не исключил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

ТАСС07:41
URA.Ru

Глава разведки РФ: ситуация с Навальным была провокацией Запада

URA.Ru07:39
РБК

Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в деле Навального

РБК07:46
Lenta.ru

Директор СВР прокомментировал ситуацию с Навальным

Lenta.ru07:29

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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