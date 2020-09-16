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РИА Новости
РИА Новости

В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии

Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Lenta.ru12:03
RT на русском

В СВР заявили о попытке США организовать в Белоруссии «цветную революцию»

RT на русском11:46
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29
Газета.Ru

В СВР заявили, что США взяли под опеку белорусских оппозиционеров

Газета.Ru07:20

Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева виновным по делу о сокрытии положительных результатов допинг-проб российских спортсменов, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева
РИА Новости09:27

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
Вечерний курьер08:51
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП артист Михаил Ефремов заявил о необходимости создания Российского тюремного театра, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
РИА Новости11:46
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Медведчук: Украина на две трети живет в долг

Проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, если лишь на 34% способна обеспечить собственные затраты, заявил в среду глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвдечук.
Взгляд.ру11:02

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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