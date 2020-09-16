Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

США играют ключевую роль в белорусских протестах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС. По словам главы ведомства, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в республике.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Lenta.ru07:43
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
RT на русском

В СВР заявили о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

RT на русском07:30
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
Газета.Ru

В СВР заявили, что США взяли под опеку белорусских оппозиционеров

Газета.Ru07:20

Суд приговорил экс-главу IAAF за сокрытие проб российских спортсменов

Парижский суд признал экс-главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Ламина Диака виновным по делу о получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
Московский Комсомолец08:40

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
107

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
13

Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
1

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали 15 сентября соглашения о нормализации отношений.
Инфорос02:13
97

Генерал-майор авиации РФ оценил маневр Ту-160, напугавший военных НАТО

Заслуженный военный летчик РФ, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ генерал-майор Владимир Попов оценил пролет Ту-160 неподалеку от территориальных вод Великобритании.
ПолитРоссия05:30

«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева

Благодаря дебютному трейлеру аудитория уже получила возможность оценить масштабы новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта и вряд ли у кого-то остались сомнения относительно его эпичности.
Киноафиша России08:30

Украина заняла нейтральную позицию относительно ситуации в Белоруссии

«Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа», — говорится в сообщении офиса президента Украины, передаёт ТАСС.
Говорит Москва08:27
4