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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

США играют ключевую роль в белорусских протестах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС. По словам главы ведомства, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в республике.В источнике
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RT на русском

В СВР заявили о попытке США организовать в Белоруссии «цветную революцию»

RT на русском11:46
Lenta.ru

Тихановская ответила на обвинение в причастности США к белорусским протестам

Lenta.ru12:03
Газета.Ru

Глава СВР назвал США организатором протестов в Белоруссии

Газета.Ru13:08
Московский Комсомолец

Тихановская ответила на заявления об участии США в белорусских событиях

Московский Комсомолец13:38
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Рынок акций РФ в среду просел во главе с «Татнефтью»

Рынок акций РФ в среду просел на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета, индекс МосБиржи опустился к 2975 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", в то время как откат сдерживался подорожавшей нефтью на статистике о запасах сырья в США.
Интерфакс12:22

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.
ПРАЙМ13:03
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В МВД опровергли задержание целого подразделения полиции из-за конопли

В управлении МВД России по Псковской области заявили, что информация о задержании всего личного состава подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД не соответствует действительности.
Lenta.ru10:57
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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