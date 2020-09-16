Рынок акций РФ в среду просел во главе с «Татнефтью»

Рынок акций РФ в среду просел на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета, индекс МосБиржи опустился к 2975 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", в то время как откат сдерживался подорожавшей нефтью на статистике о запасах сырья в США.