Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
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США играют ключевую роль в белорусских протестах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС. По словам главы ведомства, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в республике.В источнике
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