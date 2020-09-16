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Вашингтон раскручивает Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.В источнике
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СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»
Московский Комсомолец07:10