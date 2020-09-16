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РИА Новости
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

Вашингтон раскручивает Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.В источнике
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Lenta.ru

Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Lenta.ru07:43
RT на русском

В СВР заявили о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

RT на русском07:30
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
Известия

Нарышкин заявил о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

Известия08:08
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
РИА Новости

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

РИА Новости07:29
Газета.Ru

В СВР заявили, что США взяли под опеку белорусских оппозиционеров

Газета.Ru07:20

В Sohu рассказали, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, во вторник, 8 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели.
Политика Сегоднявчера в 12:21
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
РИА Новости10:06
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Фото: Vesti.ru В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений.
Международная жизнь02:52
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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