Энергетика

EastRussiaEastRussiaГлава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин

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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не так.
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