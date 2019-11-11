Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не так.

Глава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин

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