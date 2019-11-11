Энергетика
EastRussiaГлава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не так.
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«Большая несправедливость»: сахалинский губернатор отреагировал на повышение цен на топливо
РИА Сахалин-Курилы10 ноября в 21:52
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии
Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии.
Телепрограмма вчера в 07:08
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Энергетика
«Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ) и его газовой безопасности (в случае прекращения поставок по трубопроводам из соседних стран), снова сдано в аренду.
РБК вчера в 09:22
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Экономика
Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов
Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказали «Ведомостям» несколько поставщиков.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Армия и оружие
В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину
В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
OAnews вчера в 06:05
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Финансы
Снижение золота не станет продолжительным
До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.
Finam.Ru вчера в 06:30
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Экономика
«Нафтогаз» через суд лишил «Газпром» платежей по облигациям в иенах
В меморандуме «Газпрома», на который ссылается Интерфакс-Украина, говорится, что компании известно о судебном приказе, который запрещает GazAsia Capital S.A. проводить платежи в пользу «Газпрома» по 10-летним бондам объемом 65 млрд иен, которые были размещены в декабре 2018 года.
Profinance.ru вчера в 09:42
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
RT на русском вчера в 18:45
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки своих посылок
«Почта России» опубликовала на своем сайте документ, в котором сообщается о сокращении времени доставки посылок в 7,8 тысячах направлений.
Би-порт вчера в 06:35
Армия и оружие
В Сирии запустили крупнейшую ГЭС страны
Сирийские инженеры надеются, что смогут восстановить ГЭС и запустить вышедшие из строя турбины.
ТК Звезда вчера в 21:00
Происшествия
Следком опубликовал видео из квартиры профессора Соколова
Kazanfirst.ru вчера в 13:05
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
Сбербанк начал доставлять своим клиентам банковские карты на дом.
РБК 00:46
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Армия и оружие
На Украине сообщили об окончании разведения сил в районе Петровского
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой
Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой.
Дни24 вчера в 12:23
Интернет
YouTube будет блокировать «невыгодных» пользователей
Речь идет о новом пункте соглашения между YouTube и пользователем, согласно которому компания может удалять аккаунт, если в нем нет «коммерческого смысла».
UfacityNews.ru 00:17
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 07:00