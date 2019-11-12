Энергетика

EastRussiaEastRussiaГлава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не так.
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Neftegaz.ru04:48
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