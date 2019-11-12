Энергетика
EastRussiaГлава Сахалина и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и «Роснефть» поспорили о ценах на бензин в регионе. Губернатор считает их высокими, а в компании утверждают, что это не так.
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«Роснефть» предложила властям Сахалина снизить цены на бензин за счет дотаций из бюджета
РИА Сахалин-Курилы02:54
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:01, Ашберн
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В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
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Медведев призвал ускорить развитие в России генетических технологий
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Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
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Глава ВТБ Костин оценил перспективы «Динамо» в сезоне РПЛ
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На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
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Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Коммерсантъ вчера в 17:43
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Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
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Газета.Ru 04:07
Происшествия
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Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
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Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
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RT на русском вчера в 23:46
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
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