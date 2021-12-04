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Глава Сахалина сообщил о желании датской компании арендовать остров на Курилах

Датская компания Copenhagen Offshore Partners, инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов.
ТАСС
Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова уточнила слова главы региона о планах датской компании арендовать остров Шумшу.
РИА Новости
Произведенный водород датчане планируются продавать в Японию.
Smotrim.ru
В сентябре президент Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, чтобы стимулировать развитие в регионе.
Сахалин.Инфо

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