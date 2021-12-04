ТАССГлава Сахалина сообщил о желании датской компании арендовать остров на КурилахДатская компания Copenhagen Offshore Partners, инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов.ТАССПресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова уточнила слова главы региона о планах датской компании арендовать остров Шумшу.РИА НовостиПроизведенный водород датчане планируются продавать в Японию.Smotrim.ruВ сентябре президент Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, чтобы стимулировать развитие в регионе.Сахалин.ИнфоЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMLife.ruПятый каналОбщественная служба новостейЭкономика сегодняТелеканал 360°ПрофильИзвестияГазета.RuDeita.ruЦарьградВечерняя МоскваЯмал-МедиаВосток-МедиаТК ЗвездаИА Красная ВеснаГЛАС.RUA42.RUРБКПодробнее о событииВ Сахалинской области объяснили слова губернатора про аренду Данией курильского островаГазета.Ru02:16Глава Сахалина заявил о планах датской фирмы арендовать остров на КурилахРБК16:00Самое цитируемоеПредставитель главы Сахалина Лимаренко: датчане хотят арендовать часть острова на КурилахРИА Новости01:32Датская компания планирует взять в аренду курильский остров ШумшуАСТВ17:27Пресс-секретарь Литвинова: компания из Дании хочет арендовать только часть острова ШумшуLenta.ru00:58Глава Сахалина сообщил о желании датской компании арендовать остров на КурилахТАСС23:44Власти Сахалина объяснили интерес датской компании к курильскому островуРБК00:32Глава Сахалина рассказал о планах Дании арендовать остров на КурилахИзвестия02:21Показать ещёОценить1,9KПоделиться